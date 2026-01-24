Presentadora de 'Buen Día' vivió inesperado momento en Perú: ¡la llegada de Messi!

La presentadora de ‘Buen Día’, Nancy Dobles, vivió un inesperado momento en su viaje por Perú: la llegada de Lionel Messi.

El jugador argentino llegó a la capital peruana junto a su equipo, el Inter Miami, para un duelo amistoso contra el Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, parte de un evento de presentación llamado Noche Blanquiazul 2026. Está programado para este sábado a las 4 p. m., hora tica.

El viernes, la figura de Teletica salió a cenar con su hermana al Malecón de Miraflores.

“Íbamos saliendo para ir a cenar y nos topamos ese tumulto. Preguntamos qué pasaba y nos quedamos para esperar”, contó Dobles a Teletica.com.

En un video grabado por la presentadora frente al hotel Intercontinental, se logra ver gran cantidad de gente a los lados de la calle, así como presencia policial.

Durante la espera, Dobles hasta habló con un niño que aguardaba emocionado la llegada de “La pulga”: él enumeró, uno a uno, los jugadores del Inter Miami.

“Estoy esperando a Lionel Messi, obviamente, al más grande; Luis Suárez, De Paul, Busquets, son mis mayores ídolos”, le dijo Facundo Custodio visiblemente emocionado.

La comunicadora no tuvo suerte y, tras dos horas de esperar al ídolo futbolístico, se retiró de la zona.

“Ahorita estamos desayunando y todavía hay gente aquí, esperando para ver si sale Messi. Vamos a ver si conseguimos entradas para ir al partido”, concluyó la costarricense.

Dobles viajó a Perú para cumplir con algunos compromisos comerciales.