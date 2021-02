Prensa británica estaba "destruyendo mi salud mental", dice el príncipe Harry

El príncipe Harry de Gran Bretaña dijo en una rara entrevista que se apartó de la vida de la realeza porque la prensa de su país estaba "destruyendo" su salud mental, y reveló que mira la serie televisiva "The Crown."



Harry contó algunos detalles de la nueva vida de su familia en Los Ángeles durante una gira por la ciudad en un autobús de techo descubierto con el anfitrión del programa "The Late Late Show", James Corden.



"Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental", dijo Harry, que se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan Markle el año pasado.



"Yo sentía que era tóxico. Así que hice lo que cualquier esposo haría (...) Sacar a mi familia de ahí".



En enero de 2020 el sorpresivo anuncio de Harry y Meghan Markle de que abandonarían sus obligaciones como integrantes de la realeza causaron una conmoción en la familia real británica. La prensa británica habló de un "Mexit".



Este mes el palacio de Buckingham anunció que la pareja dejó de lado de manera permanente sus tareas vinculadas a la realeza tras un periodo de revisión de un año.



La Reina Isabel II ordenó al duque y a la duquesa de Sussex, como son conocidos formalmente, de renunciar a sus títulos honorarios y a sus patrocinios.



"Nunca fue marcharse", dijo el príncipe Harry, de 36 años, a Corden. "Fue un alejamiento más que una renuncia. Era un clima realmente difícil".



Harry ha tenido durante largo tiempo una relación difícil con los tabloides británicos, y culpa a la prensa de contribuir a la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tránsito en 1997.



Este mes Markle ganó una demanda contra Associated Newspapers por publicar una carta personal que escribió a su padre, con quien mantiene una difícil relación.



Harry dijo que se sentía "más cómodo" con la descripción de la familia real en la exitosa serie de Netflix "The Crown" que con los artículos que la prensa publica sobre él y su familia.



"No pretenden ser noticias. Es ficción", dijo Harry sobre "The Crown".



"Está vagamente basado en la verdad. Por supuesto, no es estrictamente preciso, pero te da una vaga idea de ese estilo de vida, de las presiones para colocar las obligaciones y el servicio por encima de la familia y de todo, qué puede resultar de eso", añadió.



Harry, sexto en línea para heredar el trono, reveló que le gustaría que el actor Damian Lewis lo personificara en próximos capítulos.



Durante la afable entrevista también confesó que era la primera vez que estaba en un autobús de techo descubierto.



Lea también Entretenimiento Daddy Yanke lanza ‘Problema’ Daddy Yankee es reconocido por liderar y convertir el reggaetón en un fenómeno global.

​