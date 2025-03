Premios Razzie: ¿Quiénes ganaron los “anti-Óscar”?

Los Golden Raspberry Awards, conocidos por celebrar lo peor del cine, anunciaron a sus “ganadores”. En esta edición, Madame Web, Joker: Folie à Deux, Unfrosted y Megalopolis fueron las grandes protagonistas, aunque no precisamente por buenas razones.



La gran “triunfadora” de la noche fue Madame Web, producción de Sony que se llevó tres premios, incluyendo el de Peor película. Además, Dakota Johnson fue nombrada Peor actriz por su interpretación en el filme, mientras que el guion de la cinta también fue duramente castigado con el premio en esa categoría.

Desde su estreno, la película ambientada en el universo de Spider-Man recibió críticas negativas por su narrativa caótica y actuaciones poco convincentes.



Según la prensa internacional, la propia Johnson se sumó a las críticas en una reciente entrevista con Bustle, donde expresó su desilusión con el proyecto. La actriz reveló que el guion original sufrió múltiples cambios y que la experiencia no fue la que esperaba, asegurando que no planea repetir un proceso similar en el futuro.



Otra cinta que no salió bien parada fue Joker: Folie à Deux, la esperada secuela de Joker (2019). A pesar del éxito de la primera entrega, la nueva película fue reconocida con dos Razzies: Peor secuela y Peor combinación en pantalla para Joaquin Phoenix y Lady Gaga. El fime, que generó grandes expectativas, no logró convencer a la crítica ni al público como su predecesora, dejando más dudas que elogios en su estreno.

​Por su parte, la comedia de Netflix Unfrosted, dirigida y protagonizada por Jerry Seinfeld, tampoco escapó a las burlas de los Razzies. Seinfeld fue “galardonado” como Peor actor, mientras que su compañera de reparto, Amy Schumer, se llevó el premio a Peor actriz de reparto.

En medio de tantas críticas, los Razzies también tuvieron un momento para reconocer un cambio positivo en la industria.

El premio Redentor, otorgado a figuras que han demostrado una notable evolución en su carrera, fue para Pamela Anderson. La actriz, quien en 1996 recibió un Razzie como Peor nueva estrella por su participación en Barb Wire, fue celebrada este año por su interpretación en The Last Showgirl, demostrando que siempre hay espacio para la reinvención en Hollywood.



Lista completa de ganadores:

Peor película: Madame Web.

Peor actor: Jerry Seinfeld (Sin glasea r ).

Peor actriz: Dakota Johnson (Madame Web).

Peor actor de reparto: Jon Voight (Megalópolis, Reagan, Shadow Land & Strangers).

Peor actriz de reparto: Amy Schumer (Sin glasear).

Peor director: Francis Ford Coppola (Megalópolis).

Peor combo en pantalla: Joaquin Phoenix & Lady Gaga (Joker: Folie à Deux).

Peor precuela, remake, rip-off o secuela: Joker: Folie à Deux.

Peor guion: Madame Web.