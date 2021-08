Preámbulo presenta cine francés, belga y alemán

Los días 19, 20 y 21 de agosto no se pierda la programación de cine suizo, costarricense y alemán que ofrece Preámbulo en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. La entrada es gratuita.

El jueves 19 de agosto de 2021, en función de 6:30 p. m., se presenta "Il Nido" (Suiza, 2017) de la directora Klaudia Reynicke. Es para mayores de 15 años.

Se trata de Cora, una joven de 19 años, quien ha vuelto recientemente al lugar donde pasó su infancia, Bucco. Está ayudando a su padre Michele, alcalde del pueblo, a organizar las celebraciones de la fiesta de la Virgen de Bucco, un acontecimiento anual que atrae a muchos peregrinos y turistas católicos. Pero la llegada del misterioso Saverio va alterando la armonía del lugar "sagrado”.

El viernes 20 de agosto, en función de las 6:30 p. m., se proyectará el documental costarricense "Donde nace el olvido" (Fressy Camacho, 2019). Será abierto para todo el público.





Este largometraje documental costarricense rescata del olvido los eventos de noviembre de 1977, que marcaron a un pueblo.



Antonieta, Romano, Manuel, Casilda, el Padre Munguía, Rogér y Xinia formaron parte de un movimiento social que exigía las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la Hacienda Juan Viñas, único sustento de las familias del lugar, que se ha quedado anclado en el tiempo como el último pueblo feudal de Centroamérica.



El sábado 21 de agosto a las 6 p. m. será el turno de "In the name of Scheherazade or the first beergarden in Tehran" (Narges Kalhor, 2019).

Narges Kalhor nos sumerge en un divertido apocalipsis deconstruido en una maraña de historias, mientras sigue a cuatro personajes que se han trasladado a Alemania para huir de la nefasta y peligrosa situación política de sus países. Es para mayores de 18 años.



"Aloys" es la película del mes de agosto



Durante todo el mes de agosto, Preámbulo en Línea del Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud ofrece la posibilidad de apreciar, de forma gratuita desde la comodidad de su casa, la película "Aloys" del director suizo Tobias Nölle.

Aloys Adorn (Georg Friedrich) es un detective privado que vive y trabaja junto a su padre. Su labor es grabar durante todo el día a la gente, en la búsqueda por descubrir los aspectos más ocultos de las personas que se le han asignado.

Cuando su padre muere, Aloys se emborracha y le roban su cámara con todas las grabaciones. Una mujer misteriosa hablará con él para devolverle las cintas y, de esta forma, comenzará una extraña conexión entre ellos. Aloys acabará enamorándose de la voz de la mujer, lo que distorsionará la imagen real del mundo que le rodea.

Para poder solicitar la película, los interesados deben completar y enviar el formulario disponible en Preámbulo en Línea, una vez enviado el formulario se desplegarán las instrucciones para ver inmediatamente la película.

Las solicitudes las pueden realizar hasta el 31 de agosto. Cantidad limitada de accesos, hasta agotar existencias.