Pospuesta audiencia del hijo del cineasta Rob Reiner por el homicidio de sus padres

La comparecencia del hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner por la muerte a puñaladas de sus padres se pospuso el miércoles debido a que el abogado defensor decidió abandonar el caso.



Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio, un caso que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.



Las autoridades detuvieron a Nick, de 32 años, el 14 de diciembre horas después de que se encontraran los cuerpos apuñalados de su padre, director de grandes éxitos como Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en la casa de la pareja en el lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles.



Estaba previsto que el sospechoso, con un amplio historial de adicción a las drogas, compareciera para que el juez le comunicara formalmente los cargos que se le imputan y sus derechos.



Esta audiencia se pospuso debido a que el abogado Alan Jackson dejó de representar al acusado. El juez nombró en su lugar a un letrado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia.



Jackson, un abogado con experiencia en casos mediáticos de Hollywood, como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, dijo que "legal y éticamente" no podía explicar por qué él y su equipo habían renunciado al caso.

​"Circunstancias ajenas a nuestro control, pero más importante aún, circunstancias ajenas al control de Nick, nos han imposibilitado continuar representando a Nick", afirmó.

Jackson afirmó que sigue comprometido con los intereses de Reiner y confía en que el proceso judicial "revelará los verdaderos hechos" de este caso.



​"Hemos investigado este asunto de arriba abajo. Lo que hemos descubierto, y pueden darlo por seguro, es que, de conformidad con las leyes de este estado, de conformidad con la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".





