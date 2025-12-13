Portal navideño ofrece funciones gratuitas con luz y movimiento en Heredia

Los Heraldos del Evangelio invitan al público a vivir una experiencia navideña distinta con su tradicional portal, una puesta en escena que combina narración, efectos de luz, sonido y movimiento para recrear el nacimiento de Jesucristo.

El espectáculo se presenta de forma gratuita en el Colegio Tesoro del Saber, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cerca del puente del Saprissa, y estará abierto hasta el 4 de enero de 2026.



Según explicó el padre Andy Rodríguez, miembro de los Heraldos del Evangelio, el portal va más allá de una exhibición estática.

​“No es simplemente unas figuritas que se colocan y que nos recuerdan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que se realiza toda una puesta en escena en una función que dura 15 minutos en un pequeño auditorio”, detalló.

El sacerdote indicó que durante la función una narración guía al público por los acontecimientos del nacimiento del Niño Jesús, mientras el portal cobra vida con distintos efectos.

​“Conforme se desarrolla ese relato, el portal tiene efectos de luz, sonido y movimiento. Los espectadores realmente quedan impresionados con este bonito espectáculo”, afirmó Rodríguez.

Las funciones se realizan todos los días, incluidos fines de semana, en horario de 3 p. m. a 7 p. m., con presentaciones continuas.

​“Es gratuito, no se paga por entrar a ver la función. Cualquier persona puede venir a verlo”, recalcó el padre Andy.

De acuerdo con Rodríguez, se trata de un espectáculo dirigido a todo público y para todas las edades.