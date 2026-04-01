Por segundo año, Teletica transmitirá procesiones del Viernes Santo desde Cartago

Las tradicionales procesiones del Viernes Santo volverán a ser transmitidas por Teletica desde Cartago, en una apuesta que repite sede tras el éxito alcanzado en 2025.

La productora religiosa, Jazmín Rivera, confirmó que el proyecto implica planificación conjunta con la comunidad local.

“Tenemos aproximadamente más de un mes de estar trabajando en esto con la gente de Cartago”, explicó Rivera, quien destacó que la decisión de repetir la transmisión responde a la respuesta positiva de la audiencia el año anterior.

“La gente quedó muy satisfecha, recibimos comentarios muy positivos y lo que más tocó al televidente fue la devoción del pueblo”, agregó.

La cobertura incluirá las procesiones del Santo Encuentro y el Santo Entierro, actividades que forman parte de una tradición religiosa que se mantiene prácticamente intacta. Según Rivera, estos eventos no permiten mayores variaciones debido a su profundo arraigo litúrgico.

“No se puede variar mucho porque ya es parte de la tradición: Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, el Encuentro como punto alto y el desarrollo del Viacrucis a lo largo de la procesión”, detalló.

No obstante, este año habrá un elemento distintivo: la restauración de la imagen de Jesús Nazareno, una pieza centenaria de gran valor simbólico para los fieles cartagineses.

“El Nazareno que acompaña la procesión tiene más de 100 años y fue renovado este año. Los televidentes van a poder contemplar una imagen restaurada, manteniendo sus rasgos, pero tras un trabajo profundo que no se le hacía desde hace mucho tiempo”, indicó.

Las transmisiones estarán a cargo de la periodista Yesenia Alvarado, de Telenoticias, junto al fraile capuchino Benigno Varela, quienes acompañarán tanto la jornada matutina como la vespertina con comentarios y contexto religioso.

La programación iniciará con la procesión de la mañana, de 10 a. m. a 1 p. m., mientras que el Santo Entierro se transmitirá entre las 6 p. m. y 6:30 p. m. a través de Teletica, Teletica Radio y la plataforma digital del medio.

Para Rivera, liderar esta producción trasciende lo técnico y se convierte en una experiencia espiritual. “A mí me honra muchísimo hacer este trabajo, no es un trabajo cualquiera porque lleva mucha entrega a nivel de fe”, expresó.

Además, subrayó el compromiso de dar continuidad a un legado histórico dentro de la televisora.

​“Es un privilegio llevar adelante una obra que doña Olga Cozza de Picado empezó. Mi misión es perpetuarla con devoción, amor y entrega”, concluyó.



