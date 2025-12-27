Por segundo año, Teletica estará en Pasadena para transmisión del Desfile de las Rosas
El periodista Elías Alvarado será el encargado de dar todos los detalles de lo que ocurre detrás de cámaras.
Teletica estará, por segundo año consecutivo, en Pasadena, California, para su transmisión del Desfile de las Rosas, el próximo 1° de enero.
El periodista Elías Alvarado ya está en el lugar para enlaces en vivo, entrevistas y reportajes sobre la elaboración de las carrozas y curiosidades del tradicional evento.
La conducción estará a cargo de Jennifer Segura, Juan Carlos Zumbado y Mariela Montero, mientras que Katherine Ortega se encargará del contenido en redes sociales.
Además, participarán Andrea Fonseca, experta en decoración floral, y Ernesto Gallardo, especialista en música y bandas, quienes aportarán análisis y contexto durante la transmisión.
Valga recordar que el Desfile de las Rosas se caracteriza por sus impresionantes carrozas decoradas con flores naturales, bandas musicales y jinetes de diferentes países.
En la próxima edición participarán agrupaciones de Estados Unidos, México y Japón.
La Banda del CEDES Don Bosco representará a Costa Rica en 2027, por lo que una delegación también estará en Pasadena el próximo 1.° de enero, para afinar todos los detalles de cara a su presentación.
Horario de transmisión
- 8 a. m. a 10 a. m.: previa especial con historias y ambiente previo al desfile.
- 10 a. m. a 12:30 p. m.: transmisión en vivo del Desfile de las Rosas.
- Cierre: resumen y análisis final.
La cobertura de esta edición busca combinar la tradición del desfile con contenido exclusivo para la audiencia costarricense.
Podrá seguirla este jueves 1° de enero por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.