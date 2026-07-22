¡Por segunda vez en el año! Ozuna llegará a Costa Rica para celebrar Halloween

El artista puertorriqueño Ozuna llegará a Costa Rica el próximo 31 de octubre para ofrecer un concierto de gran formato en la Explanada del Centro de Convenciones de Costa Rica.

El espectáculo estará a cargo de Electric Animals y MagFlow. La producción promete tecnología, efectos visuales, sonido profesional y una puesta en escena de alto nivel.

La fecha para el inicio de la venta de entradas todavía no está definida. La organización informará próximamente los precios, las localidades disponibles y los detalles para el acceso al evento.

Ozuna vendrá al país con un repertorio que reúne varios de sus principales éxitos. Entre ellos destacan Se preparó, Baila Baila Baila, Caramelo, El farsante, La modelo, Taki Taki y Criminal.

El cantante cuenta con una trayectoria de más de una década en la música urbana. Su carrera incluye miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, reconocimientos internacionales y colaboraciones con destacados artistas de la industria.

Sam Zahedi, productor de MagFlow, aseguró que el equipo trabaja para ofrecer una experiencia de nivel internacional.

"La llegada de Ozuna a Costa Rica representa un gran compromiso para MagFlow. Estamos preparando una experiencia de calidad mundial, cuidando cada detalle para que el público disfrute de una noche inolvidable", expresó.

Zahedi también pidió a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales de MagFlow y Electric Animals. Allí se divulgarán los detalles sobre la venta de boletos.

El concierto se realizará durante la noche de Halloween. La producción espera reunir a miles de seguidores del artista en una jornada de música y entretenimiento.

Esta es la segunda ocasión que el intérprete se presenta en el país en el 2026. Su últimofue el 14 de marzo, como parte de PicNic Fest.