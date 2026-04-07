Por segunda ocasión, Maroon 5 cancela concierto en Costa Rica

La banda estadounidense Maroon 5 canceló nuevamente un concierto en Costa Rica, marcando la segunda ocasión en que suspende una presentación en el país.



Según el comunicado enviado por la tiquetera Eticket, el espectáculo programado para el 28 de abril de 2026 en Parque Viva no se llevará a cabo.

Con esta cancelación, la agrupación suma dos suspensiones de conciertos en el país —la anterior ocurrió en 2022— frente a dos presentaciones que sí logró concretar: su participación en el Festival Imperial en 2012 y su concierto propio en 2016, ambos con alta convocatoria.

¿Cómo se realizan los reembolsos?

​Comunicado emitido por eticket.cr.

En cuanto a los reembolsos, la empresa organizadora indicó que el dinero será devuelto automáticamente al método de pago utilizado al momento de la compra, por lo que los usuarios no deberán realizar ningún trámite adicional.

Es decir, si pagó con tarjeta de crédito, se le eliminará este rebajo en el estado de cuenta de su tarjeta y, de ser necesario, se realizará el reintegro de su dinero. Con tarjeta de débito, se realiza el reembolso completo del dinero rebajado.

Para consultas específicas, Eticket mantiene habilitados sus canales de atención al cliente.

​"Eso lo maneja más eticket que nosotros como productora, porque ellos son los que reciben el dinero directamente", recalcó SD Concert, productora del evento.

La nueva cancelación reabre el debate sobre la estabilidad de las giras internacionales en el país y deja, una vez más, a los fanáticos locales sin la esperada presentación de la banda.

¿Compró entrada y no ha recibido el reembolso? Puede obtener ayuda por medio del número telefónico 2295-9400 o al correo [email protected].

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