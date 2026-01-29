Por segunda ocasión, Chayanne presentará en Costa Rica su ‘Bailemos Otra Vez Tour’

Costa Rica volverá a vibrar al ritmo de uno de los artistas más queridos de la música latina. Chayanne confirmó su regreso al país con un concierto el próximo 22 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026.

“Costa Rica, vuelvo para que bailemos una… y mil veces más”, escribió el artista puertorriqueño en sus redes sociales, despertando de inmediato la emoción de miles de fanáticos ticos que han seguido su carrera por décadas.

La venta de entradas será a través de https://www.eticket.cr/.

Esta será la segunda vez que Chayanne se presente en Costa Rica con este tour, luego de su exitoso concierto en abril de 2025, cuando enamoró al público en una noche cargada de romance, nostalgia y energía en el Estadio Nacional.





En aquella ocasión, el llamado “papá de América” ofreció un recorrido por sus grandes éxitos como Salomé, Provócame, Boom boom, Atado a tu amor, Tiempo de vals y Torero, además de un emotivo segmento acústico que dejó claro que su voz y conexión con el público siguen intactas.

El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya cuentan los días para volver a corear sus canciones y vivir una nueva noche inolvidable junto a uno de los íconos más importantes de la música latina. Chayanne promete, una vez más, hacer bailar y suspirar a Costa Rica.