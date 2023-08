¿Por qué usó María Fernanda Rodríguez un lazo rojo en su despedida?

"Para mí es un tema importante ser un apoyo porque uno no sabe lo que viven, y en realidad lo padece un alto porcentaje de la población y quiero que sepan que no están solos. Y que aunque hayan sido silenciados por el estigma, y que dicen que estas enfermedades son malas y con tabúes, pues hay que ir erradicando estas creencias. Y esta enfermedad no solo afecta una parte de la población, sino también mujeres y niños. Y la falta de educación es muy alta, es un tema relevante y al cual hay que ponerle atención”, finalizó.