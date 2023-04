¿Por qué se reprogramaron los conciertos de la Expo San Carlos?

“Planificamos un festival muy agresivo con muchos artistas internacionales, hicimos el esfuerzo, lo anunciamos, salimos a la venta, tuvimos un tropezón con tema de cargas, cambiamos de fecha (concierto del 21 de abril que se pasó al Parque Viva), pero hasta este fin de semana en una decisión en conjunto con la Expo, con relación a las ventas que han salido muy malas.

"No es que los artistas no estén pagos, todo está bien en ese aspecto. Pero hemos vendido muy pocas entradas, en este caso hacer el concierto era perder más de lo que costaban todos los artistas. No nos íbamos a ir en una sola fecha literalmente a morir”, comentó Ernesto Arceyut, productor.