¿Por qué el príncipe William reapareció sin su anillo de matrimonio?

Desde hace varios meses, los príncipes de Gales han sido protagonistas de teorías conspirativas por la ausencia de Kate Middleton del ojo público, durante casi tres meses. Estas controversias iban desde infidelidad, enfermedad y hasta la posible muerte de la princesa, situación que desmintió ella misma tras anunciar su diagnóstico de cáncer. Pese a ello, muchos fanáticos de la familia real británica siguen cuestionando detalles de sus apariciones públicas, y una de las más sonadas es por qué el p ríncipe William no usa anillo: ¿se debe a una decisión de la pareja o a un posible divorcio? Las especulaciones aumentaron cuando el heredero del trono apareció en Sheffield, ciudad de Inglaterra , para participar en una jornada solidaria y en el lanzamiento de un proyecto estatal para las personas sin techo; evento para el que vistió un traje con su elegancia característica, pero sin alianza de matrimonio.

Aunque la teoría continúa, medios europeos como Vanity Fair España y La Nación de Argentina explicaron que el príncipe William no usa anillo porque fue un acuerdo con Middleton , y que para su boda solo se utilizó una argolla.

​"Sólo habrá un anillo, lo cual está de acuerdo con los deseos del príncipe William y Kate. Es bastante común que haya un solo anillo en la sociedad o en las bodas reales. Ha sido lo mismo en otras bodas reales, por lo que no es algo raro", explicó una fuente a medios internacionales.

Por otro lado, The Mirror, medio inglés, señala que se trata de una preferencia del príncipe por no usar joyas, por lo que no utiliza anillo de matrimonio ni ningún otro tipo de cadena o accesorio.