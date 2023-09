¿Por qué el primer "Día de Shakira" se celebra este viernes?

"Y fue por ti que aprendimos que está bien andar con el corazón en la mano, que no hay que tenerle miedo a hacer las cosas diferente, que se vale soñar en grande y querer llegar lejos. Nos abriste el camino", destacó Spotify en el lanzamiento de la celebración.

"Aprendimos que cuando uno llega a la meta no hay que parar. Aprendimos el orgullo que se siente ser colombianos cuando se suena tu música en cualquier lugar del mundo. Contigo aprendimos a amar y a sanar, que las caderas no mienten, aunque no las movamos también, que no hay que temerle a ser diferentes y que si hay mucha monotonía, hay que innovar. Aprendimos que cuando nos perdemos de nosotros mismos o queremos regresar a casa, siempre tendremos tus canciones.