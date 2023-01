¿Por qué Costa Rica es un meme en África? Productora audiovisual lo revela

"Yo estaba en mi día a día y busqué en Google: 'Costa Rica memes' porque quería encontrar uno de Luis Guillermo Solís celebrando, y me salía todo en inglés, decía que eran memes muy graciosos. Entonces vi que Costa Rica era un meme en África, y esto se originó por una película que se hizo en Nigeria.

"Fue muy impresionante para mí, pensé: 'Nadie está hablando de esto'. Y me pregunté: '¿Seré la única persona que sabe que somos tendencia del otro lado del mundo?' Inmediatamente, me puse a redactar el hilo en Twitter", explicó la vecina de Pavas a Teletica.com.

"Es una película producida en Nollywood, que es como el Hollywood pero de Nigeria, que trata sobre dos amigos que fingen haberse ido a Costa Rica y cuando regresan alardean a más no poder de su viaje y su experiencia ficticia, pero en realidad todo es inventado. Mencionan más de 100 veces a Costa Rica", dijo la joven, asombrada por esta situación.

"Las personas de Costa Rica nunca deberían de ver esto", dice uno de los comentarios.



"Saltó a la fama" con el hilo que hizo sobre la polémica entre Shakira y Gerard Piqué, en esta publicación alcanzó hasta 347.000 'me gusta' y tuvo un alcance de 28.4 millones de usuarios.

"Siempre he sido una persona curiosa y acumuladora de datos curiosos. En las notas del celular anoto todo lo curioso que veo. Desde que tengo un teléfono lo hago. Pero lo tenía para mí, no para otras personas. Me voy de ride investigando algunas cosas, en enciclopedias, y así", resaltó a este medio.