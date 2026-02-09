Por encima de Lamar y Michael Jackson: Bad Bunny rompe récord de ‘rating’ en Super Bowl

Bad Bunny se convirtió en el artista con el show de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl, al reunir más de 135 millones de espectadores, según datos preliminares de CBS, consolidando su impacto global en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.



El artista puertorriqueño protagonizó el espectáculo del Super Bowl LX y logró una audiencia sin precedentes que lo coloca por encima de figuras históricas como Kendrick Lamar y Michael Jackson.

Aunque las cifras oficiales aún no han sido publicadas, los primeros reportes lo posicionan como el récord absoluto del halftime show.



Durante su presentación, Bad Bunny combinó música, mensaje social y orgullo latino.

“Esta es la música de Puerto Rico”, expresó sobre el escenario, mientras enviaba mensajes como “Todos juntos somos América” y “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, en una actuación completamente en español, algo inédito para este evento.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, apareció con un traje blanco y repasó varios de sus temas más reconocidos, acompañado de artistas invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, reforzando la presencia latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

Según estimaciones de Nielsen, el Super Bowl mantiene una tendencia al alza en audiencia y se calcula que el evento superó los 125 millones de espectadores en total, lo que convierte la presentación de Bad Bunny en un fenómeno tanto musical como mediático.

En el contexto histórico del halftime show, el récord estuvo durante más de tres décadas en manos de Michael Jackson, quien en 1993 alcanzó cerca de 133.4 millones de espectadores. En 2025, Kendrick Lamar superó levemente esa cifra con 133.5 millones, pero fue en 2026 cuando Bad Bunny rompió definitivamente la marca, estableciendo el nuevo techo de audiencia en la historia de la NFL.

En años recientes, otros artistas también han logrado registros destacados, como Usher, con 123.4 millones en 2024, y Rihanna, con 121 millones en 2023, confirmando que el show de medio tiempo sigue siendo uno de los contenidos televisivos de mayor alcance a nivel mundial.

​

