Policía interrumpe un concierto callejero de Ed Sheeran en India

La estrella de pop británica Ed Sheeran negó haber cantado ilegalmente el domingo en una calle de Bangalore, en el sur de India, después de que la policía dijera que el intérprete no tenía los permisos necesarios e interrumpiera bruscamente su actuación.



El cantante, de 33 años, de gira en el país más poblado del mundo, decidió el domingo actuar entre dos conciertos en una animada calle de Bangalore, conocida como la capital india de las nuevas tecnologías.



Videos compartidos en las redes sociales muestran a un policía desconectando el micro de la estrella, en medio de su famoso tema "Shape of You" en Church Street, en un barrio comercial de la ciudad.



Según las autoridades, el permiso que se dio a Sheeran para sus conciertos no incluye actuaciones improvisadas en plena calle.



"Es un cantante muy famoso y esto desatará seguramente el caos. Para evitar eso, la policía no le dio el permiso", declaró el lunes el responsable de Interior del estado de Karnataka, G. Parameshwara.



"Pese a ello, vino e intentó actuar. La policía por eso lo impidió", agregó.

Sheeran negó haber infringido la ley y afirmó el domingo por la noche en Instagram que había obtenido la autorización de tocar "exactamente en ese sitio".



"No es como si hubiéramos llegado por casualidad", escribió poco después del incidente.

La estrella británica está actualmente de gira en seis ciudades indias, con algunos de los conciertos completos.

El país se ha convertido en un destino obligado para los artistas de pop y rock, que hacen furor entre los jóvenes indios de clases acomodadas.

En enero, el grupo británico Coldplay llenó un estadio con 130.000 personas en Ahmedabad, en el oeste, en lo que presentó como el mayor concierto desde su fundación.