Policía británica no abrirá investigación penal por entrevista a Lady Di en 1995

Scotland Yard confirmó el miércoles su decisión de no abrir una investigación penal sobre una impactante entrevista que la princesa Diana concedió en 1995 a un periodista de la BBC, cuyos métodos "engañosos" fueron denunciados en un informe independiente.



La policía londinense ya había anunciado en marzo que no abriría una investigación, pero volvió a estudiar el caso tras la publicación en mayo de un informe independiente, redactado por el exjuez del Tribunal Supremo John Dyson.



"Investigadores especializados evaluaron su contenido y examinaron detenidamente la ley", explicó la policía en un comunicado. Pero "no identificaron ningún indicio de actividad constitutiva de delito, por lo que no tomarán más medidas", precisó.



La entrevista, que se emitió en el célebre programa Panorama en 1995 ante una audiencia de 23 millones de personas, dio un fuerte impulso a la carrera de Martin Bashir, que ahora tiene 58 años.



Y cayó como una bomba: la princesa, que murió en 1997 en un accidente de coche en París cuando era perseguida por los paparazzi, dijo que había "tres personas" en su matrimonio -en referencia a la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles- y admitió haber tenido ella misma una aventura.



También confesó que padecía bulimia.



Pero el entrevistador fue acusado de falsificar documentos para obtener la entrevista.



En su informe, Dyson confirmó esta versión y criticó a la BBC por su gestión del caso.



Tras la exclusiva, Bashir continuó su carrera en Estados Unidos antes de regresar al Reino Unido para trabajar en la BBC hasta su reciente dimisión.



Además de Lady Di, también entrevistó a Michael Jackson para un documental de 2003 para ITV. La difunta estrella del pop se quejó ante el regulador británico y acusó al periodista de tergiversar su comportamiento y su conducta como padre.



A mediados de mayo, la BBC anunció que Bashir, encargado de la cobertura religiosa de la cadena pública desde 2016, se marchaba por motivos de salud.



Lea también SABANA ¡Finalice el mes del Bicentenario con mucho arte! Teatro, danza, música, exposiciones y cine son parte de la oferta cultural para los próximos días. Consulte la agenda cultural #SABANA ingresando a la nota.