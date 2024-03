Polémica rodea a Danna Paola tras pelea por nombre de usuario en X

​“Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) Entonces, la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares. Yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, es mi nombre, el Twitter de la señora qué”, comunicó la artista.