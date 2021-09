¡Polémica! Residente compara música de J Balvin con “carrito de hot dogs”

En las últimas horas las redes sociales se encendieron con la polémica que desataron los artistas de música urbana J Balvin y Residente.

La controversia comenzó porque el colombiano, J Balvin, llamó a sus colegas para boicotear los Latin Grammy, ya que según él, estos premios no estaban reconociendo y respetando al género urbano.

Un día después de los señalamientos, el rapero puertorriqueño, grabó un extenso video criticándolo. Lo publicó en su cuenta de Instagram, este se viralizó y al final terminó borrándolo.

Entre los comentarios más fuertes destacan:

"Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", dijo Residente a Balvin y aprovechó para nombrar colegas nominados como C.Tangana, Karol G., Ozuna, Mike Towers, y otros. Agregó "todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade".

El puertorriqueño explotó al hablar sobre el homenaje que le hacen este año a su colega boricua, evento el cual Balvin quiere estropear.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", acotó el intérprete de La Perla.

Además, resaltó lo conveniente que es para el colombiano boicotear los premios de este año, a diferencia del año anterior que tuvo muchas nominaciones.

"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos", indicó.



Y luego comparó la música del colombiano nada más y nada menos que con un "carrito de hot dog".

"Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", dijo Residente.

Y concluyó con este fuerte argumento: "El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20".

Para más detalles puede ver el video adjunto.