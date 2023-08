Polémica por dobles de Luis Miguel: ¿Qué dice la productora del concierto en Costa Rica?

Para Juan Carlos Campos, productor del concierto, "no es posible que una persona cante ni siquiera parecido a Luis Miguel".

Sin embargo, Campos salió a desmentir estos rumores y aseguró que el artista no tiene comparación.

“Yo creo que le queda bastante carrera, por como él ha cambiado su estilo de vida, como se ve, es increíble la manera en que se ve actualmente, Luis Miguel no tiene comparación”, agregó el productor.

Desde One, la productora a cargo del show del intérprete de Culpable o no, Hasta que me olvides y Un hombre busca a una mujer, pensar que se presentan dobles en los conciertos de Luis Miguel es algo hasta risible.