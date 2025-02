Polémica canción de Kendrick Lamar que acusa a Drake de pedofilia gana 5 Grammys

El rapero estadounidense Kendrick Lamar ganó algo más que cinco Grammys en la ceremonia del pasado domingo.

Para sus fans, los premios que recibió por su canción Not Like Us fueron la estocada final en su larga rivalidad con el rapero canadiense Drake.

Not Like Us es la más exitosa de una serie de canciones que lanzaron los raperos el año pasado insultándose mutuamente.

La letra incluye acusaciones de pedofilia contra Drake y su círculo cercano; además, versos que lo califican de ser un "colonizador" y "mentiroso".

La portada de la canción es una foto satelital de la mansión de Drake en Toronto con 13 pines rojos que asemejan los que usan ciertas aplicaciones para señalar dónde están los delincuentes sexuales.

No hay ninguna evidencia de que Drake sea un abusador sexual, y el cantante ha negado todas las acusaciones.

Recientemente, el rapero canadiense demandó a Universal Music Group por difamación y acoso por el lanzamiento de Not Like Us.

Sus abogados acusan al sello discográfico de hacer "una campaña para crear un éxito viral" a partir de una canción que hacía la "falsa acusación de que Drake es un pedófilo criminal".

Un exmiembro de su equipo de seguridad y también rapero, a quien también se refiere Kendrick Lamar en la canción, sí fue arrestado en 2014 y condenado por agredir a una mujer de 22 años.

En la ceremonia de este domingo 2 de febrero, Not Like Us se convirtió en la canción de rap más galardonada en la historia de los Grammy.

Kendrick Lamar se llevó los premios a grabación del año y canción del año, con lo cual derrotó a estrellas de la talla de Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé y Sabrina Carpenter. También recibió el reconocimiento por mejor interpretación rap, mejor canción rap y mejor video musical.

Cronología de la pelea

Getty Images Drake ha conseguido 13 números 1 en la lista Hot 100 Billboard a lo largo de su carrera.

La relación entre Drake y Kendrick Lamar comenzó siendo amistosa. Entre 2011 y 2012, colaboraron en varias canciones, y Lamar fue uno de los teloneros del Club Paradise Tour de Drake.

En los años siguientes, a medida que ambos se convertían en dos de las figuras más importantes del rap actual, la relación evolucionó hacia una rivalidad, algo que no es extraño entre raperos.

Pero la tensión escaló en abril de 2024, cuando Drake publicó dos canciones, Push Ups y Taylor Made Freestyle, en las que menospreciaba los logros de Lamar y su estatus como leyenda del rap.

En una de ellas, utilizó las voces de Tupac Shakur y Snoop Dogg —dos de los raperos más importantes de la historia— generadas por inteligencia artificial, una apuesta que fue rechazada por los puristas del rap y que se convirtió en uno de los blancos de ataque para su rival.

Lamar respondió a esa provocación con Euphoria, una letra que combina ataques a la música de Drake con otros más personales, como que es un mal padre o que sus abdominales fueron hechos con cirugía plástica.

A los pocos días, Drake le subió el tono a la pelea con Family Matters. En esta, el canadiense sugiere que el hijo de Lamar es realmente de su manager, Dave Free, y lo acusa de abusar físicamente de su esposa, Whitney Alford.

Apenas unas horas después, Lamar lanzó Meet the Grahams y Not Like Us.

Allí lanzó la acusación de que a Drake le atraen los menores de edad y que encubre abusadores y traficantes sexuales en su mansión y su sello discográfico.

Not Like Us

Getty Images Kendrick Lamar y el productor de Not Like Us, Mustard, al recibir uno de los Grammy.

La crítica recibió con aplausos Not Like Us, que además se convirtió en la canción más escuchada en Spotify y llegó al número 1 en ventas en Estados Unidos.

En palabras de Joseph Patterson, editor de la revista de crítica musical Complex en Reino Unido: "En definitiva, Kendrick ganó esta batalla".

"Es innegable quién salió victorioso. Drake seguirá siendo el rapero superestrella que es, pero tendrá que soportar bromas y burlas durante el resto de su carrera por haber perdido", agregó.

La letra de Not Like Us, además de las acusaciones de pedofilia, critica a Drake por "explotar" a los raperos menos famosos de Atlanta, Georgia, para ganar credibilidad y dinero, lo cual generó una conversación sobre la responsabilidad de los grandes artistas del género.

En la ceremonia de los Grammy, Lamar dedicó sus premios a la costa oeste de EE.UU y a su pareja de toda la vida, Whitney Alford.

Después del lanzamiento de Not Like Us, Drake publicó otra canción contra Lamar, mucho menos exitosa, en la que negó haberse involucrado sexualmente con menores de edad. Pero además, decidió emprender una pelea legal.

La demanda de Drake

Getty Images Universal Music Group calificó las acciones legales que emprendió el intérprete de One Dance como "ilógicas" y "frívolas".

En noviembre de 2024, el rapero canadiense anunció acciones legales contra Universal Group Music y Spotify por considerar que conspiraron para aumentar artificialmente las reproducciones de Not Like Us.

Sus abogados argumentaron que se había utilizado bots para crear "la falsa impresión de que la canción era más popular de lo que era en realidad".

Universal calificó la acusación como "ofensiva y falsa" en una declaración para la BBC, y añadió que "ningún argumento legal artificioso y absurdo puede ocultar el hecho de que los fans eligen la música que quieren escuchar".

Spotify negó que hubiera un "incentivo económico para que los usuarios escucharan Not Like Us en lugar de cualquiera de las canciones de Drake", como argumentaba el demandante.

Luego de reunirse con representantes de ambas empresas, los abogados de Drake retiraron el caso.

Un día después, el 15 de enero de 2025, presentaron una nueva demanda en Nueva York, esta vez solo contra Universal, en la que Drake acusa a la empresa de "anteponer la codicia corporativa a la seguridad y el bienestar de sus artistas".

Los documentos del caso sugieren que la portada de Not Like Us, en la que se ve la mansión de Drake en Toronto, estuvo relacionada con un tiroteo que se desató en la propiedad.

Los abogados aclararon que el caso no es en contra de Lamar sino de la decisión de Universal de "publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que no solo eran falsas, sino también peligrosas".

La compañía reaccionó al caso calificándolo de "frívolo" e "ilógico", y dijo que la demanda amenaza "la expresión creativa de un artista".

Kendrick Lamar será el artista encargado de dar el show de medio tiempo en el Superbowl, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero.