“Podrán conocerme desde adentro”, dice Ganoza B sobre su participación en DWTS

Por Michelle Naranjo Barboza | 26 de mayo de 2022, 16:11 PM

El bailarín y cantante Bryan Ganoza es uno de los 10 participantes de la séptima temporada de Dancing With The Stars.

El artista de 34 años, quien se desempeña como stripper en Las Vegas desde hace siete, está muy emocionado por ser parte del formato, al que espera aportar mucha sensualidad y diversión.

Aunque tiene conocimiento de varios géneros musicales, el ballroom será una faceta completamente nueva para el participante, quien tomó clases de baile desde sus 13 años.



Bryan, quien se encuentra desde hace dos meses en el país, espera conectar nuevamente con el público tico luego de su ausencia en televisión.

“Creo que van a poder conocer al Bryan Ganoza desde adentro, desde lo que soy, de donde vengo, mi crianza, mi familia, todo lo que he hecho desde que soy un niño”, dijo la figura del programa de baile.



“El problema es que mucha gente habla mal de mí sin conocerme, entonces este programa me da la oportunidad de que puedan ver al Bryan de adentro, al Bryan como es”, agregó.



Además, tiene muy altas expectativas, ya que, asegura, sus fanáticos siempre se han hecho sentir cuando les pide algo.



La nueva temporada de Dancing With The Stars dará inicio el próximo 26 de junio por la pantalla de su Teletica.