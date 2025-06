“Podía morir en un minuto”: La difícil prueba que superó Mimi Ortiz tras dar a luz

"Yo estaba esperando la regla para hacerme los exámenes… y nunca llegó. Quedé embarazada, sin saber cómo. No estaba ovulando, no había condiciones. Pero Dios hizo el milagro y yo no tuve que hacerme ningún examen. Fue increíble

"Yo estaba esperando la regla para hacerme los exámenes… y nunca llegó. Quedé embarazada, sin saber cómo. No estaba ovulando, no había condiciones. Pero Dios hizo el milagro y yo no tuve que hacerme ningún examen. Fue increíble ”, relató.

“No te puedo explicar la cantidad de exámenes que me mandaron. Yo pensaba que embarazarse era facilísimo. Cuando la doctora me explicó lo detallado que tiene que estar todo, desde vitaminas hasta hormonas y hasta cómo está la Luna, me di cuenta de que quedar embarazada es un milagro.

Su embarazo comenzó con muchos achaques. Se sentía tan mal que pensó que tenía una infección renal.

"Fui sola al médico, me hicieron una prueba de embarazo y salió positiva. No lo podía creer”, recordó.

Los primeros tres meses los vivió con fuertes malestares físicos, pero sin poder contarle a casi nadie por el riesgo de pérdida. Sus familiares la visitaban y ella disimulaba que estaba embarazada, porque tenía miedo de una pérdida.



Tras superar el primer trimestre, Ortiz asegura que vivió un periodo hermoso.

“Si no fuera por los achaques, me embarazo cien veces. Todo el mundo te chinea, te sentís divina, conectás con tu bebé, vas a las citas, escuchás su corazón... Es una ilusión constante”.

Jay nació por cesárea, un procedimiento que Ortiz describe como doloroso y complejo. Días después del parto, comenzó a presentar una fuerte infección urinaria provocada por una bacteria en su piel, que luego afectó su lactancia. A pesar del riesgo, insistió en no suspender la lactancia y fue tratada con antibióticos intravenosos mientras su cuerpo producía leche.



Para poder salvar la alimentación de su bebé, tuvo que ser operada del busto para drenar el líquido. Aun así, con los senos recién intervenidos, siguió dando pecho.

Al año y medio de Jay, decidió cambiar sus implantes por unos nuevos, como le había recomendado el médico tras las complicaciones. La operación salió bien, pero un mes después, al quitarle los puntos, su cuerpo volvió a reaccionar. La misma bacteria había ingresado nuevamente, esta vez de forma más peligrosa.

“El doctor me advirtió que iba a operar, pero que no me aseguraba nada, no que yo me levantaba. Jay tenía un añito. En cuestión de horas pasé de estar en casa a tener que despedirme. Me dijeron que si la bacteria llegaba al torrente sanguíneo podía morir en un minuto.