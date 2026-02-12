“Podemos brillar solas”: el mensaje de Elena Umaña en su cumbia ‘Poderosa y atrevida’
La cantante costarricense presenta un nuevo sencillo cargado de ritmo y empoderamiento femenino.
La artista nacional Elena Umaña regresa a la escena musical con Poderosa y atrevida, una cumbia vibrante que celebra la fuerza, la valentía y la autenticidad de las mujeres que deciden tomar control de su vida y brillar por sí mismas.
El tema, originalmente de origen portugués, fue adaptado por la propia cantante, quien tomó la base musical y reescribió la letra para convertirla en un mensaje de empoderamiento femenino.
“Me encantó apenas la escuché, tomé solo lo musical y le hice la letra. La hice como para las mujeres que son fuertes, valientes, que terminan una relación y comienzan a brillar solas”, explicó Umaña en entrevista con Teletica.com.
La canción está dirigida especialmente a aquellas mujeres que atraviesan rupturas o relaciones en las que se sienten limitadas. Según la intérprete, el mensaje es claro: “Si estamos con alguien, que sea para sumar. Y si no está sumando, pues que tampoco reste, porque nosotras solitas podemos”.
Poderosa y atrevida continúa la línea musical que Elena ha venido desarrollando en sus más recientes lanzamientos, enfocados en el amor propio y la libertad personal.
“Vengo desde 'Niña mala', donde el mensaje es disfrutar la vida sin importar el qué dirán. Ahora es amarnos más y saber que en nosotras encontramos todo”, afirmó.
El sencillo se acompaña de un video musical grabado en Club El Teatro, donde se muestra a la cantante rodeada de público en un ambiente festivo y cercano, reforzando la conexión directa con sus seguidores.
A nivel sonoro, la producción mezcla la esencia tradicional de la cumbia con un enfoque moderno, manteniendo la energía que caracteriza a la artista. Su interpretación vocal resalta por la potencia y el carisma, consolidándola como una de las voces femeninas más reconocidas del país.
De cara al 2026, Elena asegura que no piensa detenerse.
“Siempre estoy haciendo producciones, reinventándome, buscando temas positivos que calen en las mujeres. Creo que lo peor que podemos hacer es sentarnos a disfrutar los éxitos pasados; hay que seguir produciendo”, señaló.
Finalmente, la cantante reiteró que su música busca dejar un mensaje de perseverancia.
“Nada es imposible, todo está en nuestra mente. Hay sacrificios, pero si luchamos y somos disciplinados, los sueños se pueden hacer realidad”, concluyó.