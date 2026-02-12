“Podemos brillar solas”: el mensaje de Elena Umaña en su cumbia ‘Poderosa y atrevida’

La artista nacional Elena Umaña regresa a la escena musical con Poderosa y atrevida, una cumbia vibrante que celebra la fuerza, la valentía y la autenticidad de las mujeres que deciden tomar control de su vida y brillar por sí mismas.



El tema, originalmente de origen portugués, fue adaptado por la propia cantante, quien tomó la base musical y reescribió la letra para convertirla en un mensaje de empoderamiento femenino.

“Me encantó apenas la escuché, tomé solo lo musical y le hice la letra. La hice como para las mujeres que son fuertes, valientes, que terminan una relación y comienzan a brillar solas”, explicó Umaña en entrevista con Teletica.com.

La canción está dirigida especialmente a aquellas mujeres que atraviesan rupturas o relaciones en las que se sienten limitadas. Según la intérprete, el mensaje es claro: “Si estamos con alguien, que sea para sumar. Y si no está sumando, pues que tampoco reste, porque nosotras solitas podemos”.



Poderosa y atrevida continúa la línea musical que Elena ha venido desarrollando en sus más recientes lanzamientos, enfocados en el amor propio y la libertad personal.

​“Vengo desde 'Niña mala', donde el mensaje es disfrutar la vida sin importar el qué dirán. Ahora es amarnos más y saber que en nosotras encontramos todo”, afirmó.

​El sencillo se acompaña de un video musical grabado en Club El Teatro, donde se muestra a la cantante rodeada de público en un ambiente festivo y cercano, reforzando la conexión directa con sus seguidores.

A nivel sonoro, la producción mezcla la esencia tradicional de la cumbia con un enfoque moderno, manteniendo la energía que caracteriza a la artista. Su interpretación vocal resalta por la potencia y el carisma, consolidándola como una de las voces femeninas más reconocidas del país.



De cara al 2026, Elena asegura que no piensa detenerse.

​“Siempre estoy haciendo producciones, reinventándome, buscando temas positivos que calen en las mujeres. Creo que lo peor que podemos hacer es sentarnos a disfrutar los éxitos pasados; hay que seguir produciendo”, señaló.

Finalmente, la cantante reiteró que su música busca dejar un mensaje de perseverancia.