Pódcast “Código FEM”: Ep. 2 | Científica vs. emprendedora

“Yo tengo dos perritas y me encanta verlas jugar, pero juguete que les doy, juguete que rompen. Pero me preocupa porque se pueden tragar pedazos y dejan restos no reciclables, que solo se desechan. Pensando en esto, mi socia, Catalina, y yo, creamos "Yoko", primer juguete para mascotas completamente compostable y seguro para los chiquitines de la casa", resaltó Ulloa.