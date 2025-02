¿Plagio o coincidencia? La polémica entre Ángela Aguilar y Adele enciende las redes

Las redes sociales se han inundado de una inesperada controversia que involucra a Ángela Aguilar y Adele. La cantante mexicana ha sido acusada de tener un tema con un sonido muy similar a uno de los grandes éxitos de la artista británica, lo que ha desatado un intenso debate entre los internautas.



Todo comenzó cuando un video de Aguilar interpretando su canción Lloro por ti se volvió viral. De inmediato, usuarios en redes comenzaron a notar una similitud entre esta melodía y Rolling in the Deep, uno de los temas más icónicos de Adele. La discusión no tardó en explotar: algunos aseguran que la semejanza es evidente, mientras que otros defienden a Aguilar argumentando que en la música es común encontrar estructuras y acordes parecidos.



Como era de esperarse, la polémica dividió opiniones. Los que creen que es un caso de plagio: sostienen que la base melódica y ciertos matices en la interpretación de Aguilar recuerdan demasiado al éxito de Adele, lo que para ellos no deja espacio a la casualidad.

Por su parte, los que apoyan a Ángela Aguilar: defienden que muchas canciones pueden compartir elementos sin que esto signifique una copia intencional. Además, señalan que en la industria musical las influencias son inevitables.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo han dado declaraciones al respecto, pero la conversación sigue creciendo en redes, lo que podría presionar a ambas partes a aclarar la situación.



Según la prensa internacional, expertos en la industria musical han señalado que, si bien hay similitudes en la composición, determinar si realmente se trata de un plagio es un tema complejo.

Casos similares han ocurrido antes, como cuando Bruno Mars fue señalado por una posible coincidencia entre Bonde do Brunão y En la Radio, una canción de la serie juvenil Somos tú y yo de 2007. O el de Loreen, ganadora de Eurovisión 2023 con Tattoo, cuya melodía recordó a Flying Free, un tema de 1999.



En estos casos, la controversia generó debate, pero no siempre derivó en acciones legales. Sin embargo, Adele es una de las artistas más protegidas en la industria, por lo que si su equipo detecta una infracción real, podrían tomar medidas.



Por ahora, la discusión sigue abierta.