Piso 21 llega a Palmares 2026: estos son los precios de las entradas

Después de la incertidumbre que vivieron los fanáticos el año pasado, cuando el Festival Latidos tuvo que ser reprogramado por las fuertes tormentas que afectaron al país, Palmares se prepara para recibir un espectáculo sin contratiempos: Piso 21 llegará a las Fiestas de 2026.

El concierto se realizará el domingo 25 de enero, como parte del cierre musical del festival, y promete ser una experiencia única.

Con el lema que distingue al pueblo: “Palmares, un pueblo para hacer amigos”, esta edición marcará un precedente al combinar la energía de un show diurno con una pasarela de artistas nacionales que se anunciarán próximamente.

Por primera vez, el evento contará con amenidades premium y espacios exclusivos en los palcos. Los asistentes podrán disfrutar de Grito Plus, baños privados de lujo con aire acondicionado, atención personalizada en mesa y el exclusivo VIP Garden Xperience, diseñado para quienes buscan vivir la música con comodidad y estilo.

Las entradas ya están a la venta a través de Kuikpei.com, con precios que van desde ₡18,000 en Dance Floor hasta ₡30,000 en Palco 2, que incluye acceso a todos los servicios premium y reservación de mesas lounge. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos en Fase 1 para asegurar los mejores precios y la mejor experiencia.





Piso 21 llegará con todos sus éxitos globales, acompañados por artistas nacionales, en una jornada que promete ser histórica para Palmares.