Piso 21 dará concierto gratuito en La Sabana tras final de la Copa del Mundo

La Municipalidad de San José confirmó que el grupo colombiano Piso 21 ofrecerá un concierto gratuito el próximo 19 de julio como parte del Festival San José te quiere aquí en vacaciones.

La presentación cerrará dos días de actividades dirigidas a toda la familia. El evento se desarrollará el 18 y 19 de julio, entre las 10 a. m. y las 7 p. m., en el Parque Metropolitano La Sabana.

Antes del espectáculo musical, el público podrá disfrutar de la transmisión en vivo de la final de la Copa del Mundo en una pantalla gigante instalada en el área principal del festival.

La municipalidad informó que el objetivo de la actividad es ofrecer opciones de recreación para las personas que permanezcan en la Gran Área Metropolitana durante las vacaciones de mitad de año.

La agenda incluirá conciertos, presentaciones artísticas, un mercadito gastronómico, espacios para emprendimientos, corredor literario, talleres educativos, actividades deportivas, zona infantil, bienestar animal, mercado del trueque, intervenciones urbanas y una tarima dedicada al swing y al bolero.

El alcalde de San José, Diego Miranda, afirmó que la iniciativa busca convertir la capital en un espacio de encuentro para las familias, con actividades culturales, deportivas y de entretenimiento en un ambiente seguro.

La Municipalidad de San José indicó que el acceso al festival será gratuito durante ambos días.