Piqué reveló cómo debe ser la primera cita y le llueven críticas: "Esos son estereotipos"

En el programa Kings League, el exjugador del Barcelona empezó a comentar cómo debe manejarse una primera cita. Sin embargo, no solo s us compañeros de programa, sino también sus colegas presentes en el estudio, se levantaron y lo dejaron solo tras escucharlo.

"No, esos son estereotipos, y no me gustan. Yo me retiro", dijo uno de los colaboradores. "¿Mirar a la pared? Igualdad, Gerard, igualdad", añadió Ibai Llanos, su colega.