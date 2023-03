"Pinocho de Guillermo del Toro" se lleva el Óscar a la mejor película animada

El cineasta repitió muchas veces a los estudios que no estaba haciendo una película para niños, pero que los niños podían verla, algo que admitió que era un argumento muy poco convincente para un Hollywood con mentalidad de ganar dinero.

"Quería que Pinocho, que era el único títere, no actuara como un títere. Pensé que temáticamente eso era perfecto", dijo.

"Fue muy pertinente para mí hacer una historia de un títere con títeres, y los títeres creen que no son títeres", dijo a la AFP. "Es una especie de cosa caleidoscópica".

Están a punto de ver "una película que me unió a mi mamá toda la vida", dijo entonces el director al presentar el film.

Al ganar el Óscar, "Pinocho de Guillermo del Toro", favorito en la categoría de animación, venció a "El Gato con Botas: el último deseo", última entrega de la franquicia de "Shrek", así como a "Red", un film de Pixar con toque asiático, a la aventura de Netflix "El monstruo marino" y al falso documental "Marcel the Shell With Shoes On".