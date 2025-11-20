Piezas del creador de los Muppets van a subasta por primera vez en EE. UU.

Algunas de las más emblemáticas criaturas, piezas de utilería y objetos de colección creados por el legendario Jim Henson serán subastados por primera vez la próxima semana en Estados Unidos.



Entre los artículos destacados figuran un par de zapatos utilizados por la Cerdita Peggy en una de sus películas, marionetas de la serie Los Fraguel (1983-1987) y personajes de la producción de Netflix El cristal encantado: la era de la resistencia (2019), incluido el emblemático cristal de la verdad.



La colección reúne más de 400 objetos que los seguidores podrán adquirir el 25 de noviembre, ya sea de manera presencial o a través del portal de Julien's Auctions, firma encargada del evento.

​“Es la primera ocasión en que se podrán comprar piezas de memorabilia auténtica y autorizada por Jim Henson Company”, explicó Roy Parker, especialista en cultura pop de la reconocida casa de subastas.

Henson, fallecido en 1990, transformó el mundo de los títeres al hacer más flexibles y expresivas las hasta entonces rígidas figuras, gracias al trabajo desarrollado en su taller de Nueva York y más tarde en su célebre Fábrica de Criaturas.



El artista dejó un legado inolvidable con personajes icónicos como la Rana René y universos completos que cobraron vida en producciones como Laberinto (1986) y El cristal oscuro (1982).



Según Parker, estas creaciones despiertan una profunda nostalgia, pues “recuerdan a todos su infancia, cuando vieron por primera vez a la Rana René en pantalla”.



La subasta, que tendrá lugar en Los Ángeles, forma parte de la conmemoración del 70 aniversario de la Jim Henson Company y se estima que recaude decenas de miles de dólares.

