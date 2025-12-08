PicNic 2026: Video desata rumores sobre posibles artistas del festival

PicNic Fest 2026 volvió a encender las redes este lunes, luego de que circulara un video lleno de símbolos, tatuajes y guiños visuales que muchos interpretan como pistas de los posibles artistas que formarán parte del cartel. Aunque la organización, a cargo de Jogo, mantiene total hermetismo sobre el line-up, el material difundido puso a miles de fanáticos en modo investigación.

En el clip, desarrollado en un avión principalmente, muestra elementos que los seguidores no tardaron en asociar con varios nombres de peso de la música latina e internacional.

Entre ellos, destaca una referencia que recuerda al estilo de Trueno, así como símbolos que muchos vinculan a De La Rose. Además, varios tatuajes mostrados en el video coinciden con algunos que lleva Young Miko, lo que incrementó las sospechas sobre su participación.

El género regional mexicano también estaría representado. Algunos espectadores afirman haber identificado guiños visuales que podrían corresponder a Christian Nodal, mientras que una “N” prominente alimentó las teorías sobre Natanael Cano.

Otro detalle que llamó la atención fue la aparición de una llave, que muchos relacionaron de inmediato con Emilia Mernes. Y, para sumar más intriga, algunos usuarios aseguran haber identificado un tatuaje similar a uno del rapero Tyga, lo cual abrió la puerta a un posible giro internacional en el cartel.

Aunque las fechas del festival ya se habían confirmado meses atrás —los sábados 14 y 21 de marzo de 2026—, este nuevo video logró renovar la conversación y disparar la expectativa en torno al evento, considerado el más grande de Centroamérica.

La organización sí confirmó que la venta de entradas iniciará el 15 de diciembre, un momento clave para los fanáticos que cada año agotan los boletos en tiempo récord.

Por ahora, todo lo que existe son teorías, símbolos y emociones desatadas. Y, como ya es tradición, PicNic Fest sabe cómo convertir cada pista en combustible para la anticipación.

Vea aquí el video completo de "pistas" sobre quiénes protagonizarán los 'line-ups'.








