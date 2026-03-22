'PicNic 2026' reúne a miles en segunda fecha con esperado debut de Christina Aguilera

La segunda fecha del festival Picnic 2026 reunió este sábado a entre 22 mil y 30 mil personas en el Centro de Eventos Pedregal, según datos de las autoridades y de la productora Jogo.

La jornada, que inició desde la 1 p. m. con la apertura de puertas, ha estado marcada por una alta afluencia de público y un ambiente festivo.



Uno de los momentos más esperados de la noche es la presentación de Christina Aguilera, quien por primera vez cantará en Costa Rica. La artista está programada para subir a la tarima principal a las 8 p. m., generando gran expectativa entre sus seguidores (ver video adjunto de Telenoticias).



El cartel del día también incluye a figuras internacionales como Christian Nodal, Juanes y Danny Ocean, cuyas presentaciones estaban previstas para horas de la noche. Previamente, el público ya disfrutó de los shows de Enanitos Verdes y Lunay. Este último conversó con Telenoticias y aseguró que planea regresar al país con un concierto en solitario.

En cuanto a la logística, las autoridades mantienen operativos de seguridad y control vial en los alrededores del recinto, los cuales se extenderán hasta la medianoche.



La organización prevé que los conciertos finalicen alrededor de la 1:30 a. m. Entre los horarios destacados, Simple Plan se presentará a las 9 p. m. en la tarima Jogo, mientras que Bryan Myers, Trueno y Danny Ocean estarán a cargo del cierre de la jornada, con presentaciones programadas para las 9 p. m., 11 p. m. y 12:30 a. m., respectivamente.



Los organizadores invitan a los asistentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a tomar precauciones al momento de la salida del evento.



