Pianista francés David Greilsammer se presentará en el Teatro Nacional

El pianista y director de orquesta franco-israelí David Greilsammer, considerado uno de los artistas más innovadores de su generación, se presentará el próximo lunes en el Teatro Nacional de Costa Rica con su espectáculo Bailarinas Imaginarias.



El concierto, organizado por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa, se realizará en la víspera del Día Nacional de Francia y ofrecerá un recorrido musical por distintas épocas y estilos. El repertorio incluye obras de compositores como Mozart, Satie, Debussy, Couperin y Ravel.



La presentación también incorporará una pieza contemporánea de la artista Carolina Noguera, inspirada en la cultura precolombina y las tradiciones folclóricas ancestrales de América Latina.



Greilsammer goza de reconocimiento internacional por sus innovadoras propuestas artísticas. Entre sus hitos más destacados figura la interpretación de todas las sonatas para piano de Mozart en una sola jornada, una maratón de doce horas realizada en París. Además, sus producciones discográficas, entre ellas el multipremiado Labyrinth, han sido incluidas en repetidas ocasiones entre los "Mejores Discos del Año" por The New York Times.



Las entradas para el concierto tienen un costo de ₡4.000 para público general. Los estudiantes y adultos mayores podrán asistir por ₡2.500.

