Peter Yarrow, del trío folk 'Peter, Paul and Mary', muere a los 86 años

Peter Yarrow, integrante del famoso trío folk Peter, Paul and Mary, cuyos himnos musicales fueron parte importante del movimiento de protesta de los años 60 en Estados Unidos, murió el martes en Nueva York a los 86 años.



Su portavoz de toda la vida dijo en un comunicado que Yarrow, el compositor detrás de éxitos como Puff the Magic Dragon, había estado luchando contra el cáncer de vejiga durante cuatro años.

​"Nuestro intrépido dragón está cansado y entró en el último capítulo de su magnífica vida. "El mundo conoce a Peter Yarrow, el activista folk icónico, pero el ser humano detrás de la leyenda es tan generoso, creativo, apasionado, juguetón y sabio como sugieren sus letras", resaltó la hija de Yarrow, Bethany, en el comunicado.

Yarrow y sus compañeros de banda Mary Travers y Noel "Paul" Stookey irrumpieron en la escena de la música folk estadounidense en 1961 con un estilo influyente acentuado por ricas armonías en tres partes y una política activista progresista.



Hijo de inmigrantes judíos provenientes de Ucrania, Yarrow nació el 31 de mayo de 1938 en Manhattan, Nueva York.



Estudió pintura antes de dedicarse al canto y la guitarra en la Universidad de Cornell. Después de graduarse, se convirtió en un habitual de la floreciente escena folk del barrio bohemio neoyorquino Greenwich Village.



La banda mezcló raíces folk y pop con el éxito comercial, lanzando su disco debut homónimo en 1962. El álbum comandó las listas de éxitos de Estados Unidos y vendió más de dos millones de copias.



Su versión de Blowin' in the Wind de su colega Bob Dylan se convirtió en una celebrada interpretación popular de ese himno contra la guerra durante la Marcha por los derechos civiles de 1963 en Washington, consolidando su lugar en el activismo folk.



Otros éxitos del trío fueron Day Is Done y The Great Mandala y una versión de Leavin' on a Jet Plane -de John Denver- que alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos.



La banda se disolvió en 1970.