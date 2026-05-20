Pese a noches difíciles y episodios de tos, Kike de Heredia sigue tocando trompeta

El músico costarricense Kike de Heredia aseguró que continúa con su carrera artística pese al avance de una enfermedad pulmonar degenerativa que afecta gran parte de su capacidad respiratoria.

Durante una entrevista con Teletica.com, De Heredia afirmó que sigue tocando trompeta, cantando y predicando, mientras enfrenta síntomas severos relacionados con la enfermedad.

“Yo sigo haciendo lo que hago desde los seis años, que es tocar la trompeta. Sigo cantando, sigo predicando, sigo haciendo canciones”, expresó.

El artista indicó que el próximo 26 de mayo asistirá a una cita en Neumología del Hospital México. Según explicó, recibirá ejercicios respiratorios como parte del seguimiento médico.

De Heredia fue diagnosticado con enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) en mayo de 2023, luego de experimentar dificultades respiratorias y recibir inicialmente tratamiento por una presunta infección pulmonar.

“Me dijeron que no era una infección, que era una enfermedad que se va comiendo los pulmones”, recordó.

El músico explicó que los primeros síntomas aparecieron en marzo de 2023. Aseguró que tenía baja saturación de oxígeno y problemas para respirar. Tras varios estudios, fue remitido al Hospital México.

Según contó, la especialista le informó que la enfermedad había avanzado y que no existían tratamientos curativos para revertir el daño pulmonar.

A pesar del diagnóstico, mantiene una vida activa. Continúa participando en actividades religiosas, presentaciones y espacios comunitarios.

“¿Cuándo me voy a ir? No sé. Mientras no llegue ese día, sigo tocando trompeta, sigo estudiando y sigo amando a mi familia”, dijo.

El artista reconoció que enfrenta noches difíciles y episodios de tos persistente. También señaló que algunas personas con el mismo diagnóstico han fallecido tras sufrir complicaciones respiratorias graves.

Sin embargo, afirmó que su fe le permite afrontar la enfermedad con tranquilidad.

“No creo en la muerte, creo en el descanso eterno y en la vida eterna”, manifestó.

El músico señaló que su principal deseo es continuar predicando y compartiendo mensajes religiosos durante el tiempo que pueda mantenerse activo.

“Mi anhelo es seguir sirviéndole a Dios”, concluyó.

Además, pidió a las personas ser más empáticas con los comentarios por su condición.

El exintegrante de Los Hicsos finalizó anunciando que "muy pronto" estrenará una nueva canción, proyecto que lo motiva mucho. Para este lanzamiento aún no hay fecha.