Perreo Fest traerá de vuelta los éxitos del reguetón clásico

Costa Rica revivirá los grandes éxitos del reguetón old school con la llegada de Perreo Fest, un evento que celebrará la música que marcó a toda una generación. La actividad se llevará a cabo el próximo 6 de junio en Nebula Center, en Heredia.

El festival reunirá canciones emblemáticas de artistas como Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Ivy Queen, Tego Calderón, Rakim y Ken-Y, Zion y Lennox, Alexis y Fido, y La Factoría.

La organización espera congregar a cientos de seguidores del género en una jornada dedicada a la nostalgia, el baile y la música urbana de los años 2000.

​“Perreo Fest nace desde la nostalgia, pero también desde el amor por una cultura musical que unió a toda una generación. Queremos que la gente vuelva a sentir esa emoción de escuchar los primeros segundos de una canción y automáticamente gritarla, bailarla y recordar momentos importantes de su vida. Será una experiencia donde todos vuelvan a sentirse en esa época dorada del reguetón”, afirmó Pablo Formal, organizador del festival.

La producción incluirá efectos especiales visuales inspirados en la estética urbana de los años 2000 y experiencias temáticas para los asistentes.

Además, DJS reconocidos de la escena nacional serán los encargados de recrear el ambiente de las fiestas que popularizaron el reguetón en sus primeros años.

Perreo Fest surge como un homenaje a la vieja escuela del género y a las canciones que permanecen en la memoria de miles de seguidores en América Latina.