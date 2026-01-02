Periodistas de Teletica lloran la pérdida de seres queridos durante este fin y principio de año

Dos periodistas de Teletica lamentan la muerte de seres queridos durante este fin y principio de año.

Uno de ellos es el presentador del programa Buen Día, Daniel Cespedes, quien anunció este viernes 2 de enero el fallecimiento de su abuelita materna, ocurrido a las 6:00 p. m. del 31 de diciembre. Le rindió homenaje con un mensaje cargado de memoria, gratitud y amor en sus redes sociales.



“La muerte de los abuelos es, quizá, la más esperable. Aun así, cuando se han ido todos, queda un vacío extraño, un silencio”, escribió.

En su publicación recordó las tardes compartidas, los cafés, los abrazos, los besos y las llamadas, como símbolos de una relación marcada por el afecto incondicional.



El comunicador destacó la fortaleza de su abuelita, a quien describió como una mujer que vivió a su manera y supo resistir duras tempestades, entre ellas la pérdida, en una misma semana, de su esposo y de uno de sus hijos. “Mis abuelitos me amaron y yo los amé. Estarán siempre conmigo”, señaló, extendiendo su recuerdo también a su abuela paterna y a su abuelo materno, a quienes aseguró llevar presentes con el amor que le brindaron.



Por su lado, el periodista Walter Campos de 7 Estrellas, también está de luto. Él escribió en sus redes sociales “Ya descansó. 99 años e incontables historias entre pecho y espalda. Mi abuela terminó el año rodeada por nosotros; hoy comenzó el 2026 volviendo a casa, a reunirse con mi abuelo, quien se le adelantó un poco. Estuvieron juntos desde los 18, sólo puedo imaginar la alegría de ese reencuentro. Varias generaciones la despedimos y recordamos. Buen viaje “mami”..”mamireya”.