Periodista que tomará lugar de José Ernesto Herrera ya camina por pasillos de Teletica

Diana Vásquez, con más de una década de experiencia en diversos medios de comunicación, se encuentra lista para emprender un emocionante nuevo capítulo en su carrera: ser la nueva periodista de Más que noticias, luego de la renuncia de José Ernesto Herrera.

Proveniente de Canal 13, esta comunicadora de 34 años ha trabajado en televisión, radio, redes sociales y en funciones de vocería, consolidándose como una profesional integral y versátil.



En medio de esta transición, Vásquez asume el reto con energía y entusiasmo, lista para aportar su estilo y experiencia al equipo.

​“Conocí a Juan Carlos hace bastante tiempo, y él venía viendo mi trabajo. Siempre he trabajado de manera muy autónoma en redes sociales, con un proyecto personal donde grabo, edito y hago más cosas. Fue él quien me llamó y me dijo: ‘Hay una oportunidad porque desde hace tiempo vengo viendo tu trabajo y me gusta bastante’. Así llegamos a este proyecto”, relató, emocionada por el voto de confianza que recibió.