Periodista Pablo Campos presenta 'Calle 7 Informativo' en bicicleta: esta es la razón

El periodista Pablo Campos presentó el programa Calle 7 Informativo en bicicleta.

Este miércoles 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta, por lo que el programa de Teletica quiso hacer un ejercicio diferente: salir del set para demostrar qué tan complicado es desplazarse en este medio de transporte por las calles de San José.

Campos inició su recorrido en Montes de Oca y durante los 60 minutos del espacio se trasladó con rumbo hacia el Colegio de Periodistas, en las inmediaciones de la Sabana.

"No soy profesional, la última vez que anduve en bicicleta fue hace años de años, no recuerdo cuánto", indicó a Teletica.com, aunque más adelante admitió que son más de 27 años de no hacerlo.

En medio del camino, el comunicador se encontró con Alejandro López, presidente de la Fundación Metro y Medio, quien lo acompañó y le brindó consejos para lograr su cometido.

"El reto: lograr llegar hasta la Sabana, despacito. Lo más importante era demostrarle a la gente si realmente es viable transitar en la capital. Yo sé que los ciclistas se exponen a grandes situaciones: ciclovías incompletas hasta huecos, me han reportado. El reto es demostrar si es viable o no transitar en la capital", expresó Campos.

Puede ver el programa completo de Calle 7 Informativo y la travesía de su presentador en este enlace.