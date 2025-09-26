Periodista Melissa Alvarado anunció su compromiso: “Dije que sí el resto de mi vida”

La periodista de Teletica Deportes, Melissa Alvarado, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el artista Edgar Brenes.



Con un mensaje cargado de emoción, Melissa compartió la noticia en sus redes sociales:



“Y así como de inesperado empezó… dije que sí el resto de mi vida”, escribió junto a fotografías del romántico momento.



La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones y buenos deseos por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la comunicadora.



El anuncio llega en medio de una etapa de crecimiento personal y profesional para Melissa, quien se ha consolidado como una de las voces femeninas más reconocidas en el periodismo deportivo del país.



Ahora, además de brillar en las transmisiones y coberturas, también celebra un capítulo lleno de amor y felicidad junto a su prometido.

