Periodista María Jesús Prada revela cómo se enteró de su embarazo

Al inicio pensó que se trataba de una crisis gástrica, contó, ya que se dio cuenta justo cuando estaba cubriendo una cumbre en París. "Yo me sentía agotada todo el día, pero bueno, fue mi esposo el que me dijo que eso era el embarazo. Enrique me dijo: ‘Hágase una prueba de embarazo’ y, efectivamente, tenía razón. Y me di cuenta, precisamente ahí, después de una semana de estar cubriendo esa cumbre", relató Prada.



Luego llegó el momento de contarle a su familia, un momento muy emotivo.



"Cuando llegué, literalmente un sábado a la noche, el domingo a la mañana, me hice la prueba de embarazo. Estaba donde mi mamá desayunando y justo le había traído a ella unos macarons de Francia, entonces cuando se los di, ahí estaba la prueba de embarazo. Bueno, a mi mamá se le fue el aire, literal, pegó un grito y se quedó sin aire de la alegría”, detalló.