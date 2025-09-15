Periodista Lilliana Carranza renuncia a Teletica

La periodista Lilliana Carraza renunció, este lunes, a Televisora de Costa Rica.

Por medio de sus redes sociales, quien presentaba el programa Estado Nacional y lideraba la comunicación corporativa de la empresa, comunicó su decisión.

“Con el corazón lleno de agradecimiento, cierro en estos días mi segundo ciclo en Televisora de Costa Rica. Mi eterna gratitud para don René Picado y su familia; así como a mi director, Ignacio Santos, por tantas oportunidades a lo largo de estos años.

“Dar cobertura a eventos locales e internacionales como la visita presidencial en el año 2000, al papa Juan Pablo Segundo en el Vaticano, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, Chile y Canadá, así como eventos históricos como la pandemia o la posibilidad de dirigir un espacio de opinión semanal durante casi seis años; son apenas una parte de las memorias vividas durante estos 16 años”, dice la publicación en Facebook.

La periodista dijo que se va “satisfecha y agradecida; con tiempo para dedicar a mis proyectos personales y con mucho más conocimiento en la mochila para los próximos retos a futuro”.

Teletica, por su parte, agradeció el trabajo realizado por Carranza y le deseó “los mayores éxitos en los nuevos proyectos que emprenda”.

“Televisora de Costa Rica desea expresar su profundo agradecimiento a Lilliana Carranza Rodríguez, quien, tras una trayectoria ejemplar en nuestra organización, inicia una nueva etapa personal y profesional.