Periodista Elías Alvarado se convirtió en papá

El periodista Elías Alvarado se convirtió este viernes en papá con la llegada de su hijo Saúl.

Su bebé nació a las 8:20 p. m. (7:30 p. m. hora Costa Rica) en Suffern, Nueva York. Pesó 3.480 gramos y se encuentra muy bien de salud.

Elías le contó a Teletica.com que su esposa Tania tenía planeado tener un parto natural, pero el lunes pasado se le bajó la presión. Fue a una cita médica y estuvo bajo observación. El jueves se vieron de nuevo con la ginecóloga y Tania tenía la misma presión baja, por lo que los mandaron al hospital.

"En el hospital la revisaron y confirmaron que tenía la presión alta, el doctor le dijo que ya el bebé estaba listo para nacer y que no valía la pena seguir esperando con estos problemas de presión. Así que desde el jueves le dieron medicamentos para inducirla al parto, pero no sirvieron. El viernes le cambiaron el medicamentos y ya empezó a dilatar, sin embargo no fueron suficientes y el doctor dijo que mejor había que hacerle una cesaría porque el pulso del bebé estaba bajando", contó Alvarado.