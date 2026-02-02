Periodista Diego Obando tiene nuevo trabajo: “Es como llegar a las grandes ligas”

Autor: Bernal Fonseca.

El reconocido periodista de fútbol, Diego Obando, es el nuevo fichaje de TDMAX.

Conocido por su estilo creativo y confrontativo, Obando llega para reforzar el equipo de periodistas que desarrollará una parrilla de contenido exclusivo para los aficionados del fútbol.



A lo largo de su carrera, Obando ha trabajado en diversos medios de comunicación. Tras su salida del más reciente, decidió enfocarse en la creación de contenido digital en YouTube, plataforma en la que actualmente supera los 55.000 suscriptores y cuenta con una comunidad activa que respalda su trabajo y su visión del periodismo futbolístico.

Aun así, el periodista se mantuvo abierto a nuevas oportunidades que le permitieran seguir creciendo profesionalmente.

“Me siento muy agradecido con una oportunidad tan inmensa como esta. Es como llegar a las grandes ligas, como si estuviera siendo fichado por el Real Madrid, el Bayern Múnich o el equipo más grande de cualquier país”, expresó Obando.

El periodista se integrará a las recientes incorporaciones de Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes, consolidándose como una de las voces líderes del proyecto. Con este movimiento, TDMAX amplía y fortalece su oferta de contenidos para los aficionados al fútbol en la antesala de la Copa del Mundo. Además, se consolida como la app de entretenimiento y fútbol número uno en el país.

“Estaré trabajando en la creación de productos refrescantes que incluyan polémica, eso sí, siempre desde el respeto. Espero que podamos sacarle provecho a esta aventura en conjunto”, concluyó el periodista.

Actualmente, la plataforma cuenta con 17 señales disponibles las 24 horas del día, que incluyen los principales canales de televisión abierta y radio nacional, además de contenido exclusivo.