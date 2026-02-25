Periodista de Teletica sufre accidente de tránsito durante sus vacaciones en Brasil

El periodista Pablo Campos vivió momentos de angustia durante sus vacaciones en Brasil, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito la mañana de este miércoles.

Según relató el propio comunicador —conocido por su participación en los programas Los Doctores y Calle 7 Informativo—, el incidente ocurrió cuando el vehículo de transporte privado en el que viajaba impactó contra un poste de luz.

“Así quedé, asustado, pero atendido a tiempo”, escribió junto a una de las imágenes compartidas en sus redes sociales.





En otra publicación detalló lo sucedido: “Tremendo susto me llevé esta mañana. El Uber en el que viajaba chocó contra un poste de luz. Cosas que pasan en segundos, pero aquí sigo golpeado, pero gracias a Dios bien”.





El periodista también explicó que recibió atención médica inmediata tras el accidente.