Periodista de Teletica planea detalle para que su bebé sienta cerca a abuelo fallecido

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, planea junto a su esposa, Lucía Rojas, un lindo detalle que permitirá a su primer hijo sentirse cerca de su abuelo, quien falleció el 8 de noviembre de 2025.

Calderón está viviendo la dulce espera de su primogénito en medio del duelo por la muerte de su padre, Miguel Calderón Alfaro.

Pese a su ausencia física, el comunicador y su pareja encontraron la forma de mantenerlo presente en la vida del bebé, a quien decidieron llamar Alejandro.

“Ya estamos decorando el cuarto de Ale, va a ser muy deportivo, como el papá, y con muchos detalles muy bonitos, como fotos de su abuelo, que no podrá conocer, pero sí saber quién es y quién fue en vida. Eso nos llena de mucha ilusión”, dijo Calderón a este medio.



Miguel Calderón y su esposa, Lucía Rojas.

​La esposa del reportero está empezando el sexto mes de embarazo y, según dijo a Teletica.com, Alejandro llegará al mundo a finales de abril.