Periodista de Teletica planea detalle para que su bebé sienta cerca a abuelo fallecido
Miguel Calderón vive la dulce espera de su primer hijo en medio del duelo por la muerte de su padre.
El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, planea junto a su esposa, Lucía Rojas, un lindo detalle que permitirá a su primer hijo sentirse cerca de su abuelo, quien falleció el 8 de noviembre de 2025.
Calderón está viviendo la dulce espera de su primogénito en medio del duelo por la muerte de su padre, Miguel Calderón Alfaro.
Pese a su ausencia física, el comunicador y su pareja encontraron la forma de mantenerlo presente en la vida del bebé, a quien decidieron llamar Alejandro.
“Ya estamos decorando el cuarto de Ale, va a ser muy deportivo, como el papá, y con muchos detalles muy bonitos, como fotos de su abuelo, que no podrá conocer, pero sí saber quién es y quién fue en vida. Eso nos llena de mucha ilusión”, dijo Calderón a este medio.
La esposa del reportero está empezando el sexto mes de embarazo y, según dijo a Teletica.com, Alejandro llegará al mundo a finales de abril.
“Ha sido todo muy rápido y los meses se han pasado volando. La pancita crece cada día más”, agregó.
Calderón confesó cuál fue la razón por la que no eligieron el mismo nombre del abuelo para su bebé.
“El nombre lo elegimos entre los dos, empezamos a ver opciones que nos gustaban, pero Alejandro nos gustó mucho, es un nombre con un significado muy bonito y un nombre fuerte. Yo quería Miguel Ángel como mi papá, mi abuelo y yo, pero ya tengo un sobrino que se llama así, mi hermana mayor se me adelantó, ja, ja. Entonces Alejandro fue la elección”, expresó el periodista.
El presentador deportivo reconoció que estos meses han sido una “mezcla de emociones” para su familia.
“Entre ilusión, amor, esperanza, pero también días de mucha tristeza, porque la gente que me conoce sabe que mi papá era todo para mí, así que ha sido un duelo y luto muy difícil, pero con la alegría de que una vida se va y otra llega en la familia. Ale nos va a dar ese amor que necesitamos en medio del dolor de no tener a papi físicamente, porque sigue vivo en nuestros corazones. Ale es una gran bendición para todos en la familia, especialmente para mi mamá y mis tres hermanas”, concluyó el futuro padre.