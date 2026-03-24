Periodista de 'De Boca en Boca' revela que está embarazada

Minerva Rojas, periodista de ﻿De Boca en Boca﻿, reveló que está embarazada (video adjunto).

La noticia trascendió durante el programa, la tarde de este martes, aunque "los antojos" la delataron hace mucho en las transmisiciones que le tocó hacer.

"Me di cuenta hace como mes y medio, tal vez dos", contó Rojas, quien tiene 12 semanas de embarazo.

La periodista ya tiene un hijo que está próximo a cumplir 10 años, quien está muy emocionado y expectante.

Incluso, durante el programa, la presentadora María Fernanda León reseñó una anécdota que vivió con Rojas durante una gira por Naranjo, en la que esta última dijo que tenía dolor de estómago. "Me engañaste", indicó la también cantante.

"Tengo que confesar que el dia que hicimos el pase en Naranjo me sentía bastante malita. Tenía muchas náuseas, tenía hambre, pero me sentía un poco mal. Se me ha bajado un poco la presión. Pero obviamente uno siempre le pone amor al trabajo y ahí sacamos la tarea. "Esa hambre, esa comedera, más que por antojo, es porque me da mucha hambre. Una de las cosas que me ha pasado es que me da mucha hambre. Como cada ratito, cada dos horas, cositas dulces como un pancito de frutita", indicó la comunicadora tras ver la nota que anunció a su segundo bebé.

Rojas explicó que no había dicho nada a sus compañeros porque no había ido a la cita respectiva.

El equipo de De Boca en Boca anunció que consentirá a la comunicadora. Tanto así que en el programa de este martes participó la pareja de la comunicadora, Bryan Cordero, quien tendrá su primer hijo.